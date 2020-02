Djokovic werkt drie matchpunten weg en knokt zich naar de finale in Dubai

Niemand minder dan Novak Djokovic neemt het in de finale van het ATP-tornooi in Dubai op tegen Tsitsipas. De Servische nummer één zwoegde wel naar zijn zeventiende zege tegen de Fransman Monfils.

Monfils wist de eerste set binnen te halen met 6-2. Even leek een stunt in de maak toen de Fransman drie matchpunten kreeg om de match te beslissen, maar Djokovic werkte ze één voor één weg en ging nog met setwinst lopen (7-6).

In de derde en beslissende set stond er geen maat meer op de 'Big Titles King' en werd het 6-1. Het was al de zeventiende keer dat Monfils in het stof beet tegen de Servische nummer één op de wereldranglijst.

In de finale kijkt Djokovic het 21-jarige Griekse toptalent Tsitsipas in de ogen, die eerder vandaag de Brit Daniel Evans uitschakelde in zijn halve finale.

THE STREAK CONTINUES! @DjokerNole goes 17-0 in 2020 and 17-0 against Monfils to make the final in Dubai



🎥: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/wNbG62EzRA — ATP Tour (@atptour) February 28, 2020