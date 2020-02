Belangrijk toernooi deelt officieel wildcard uit aan Kim Clijsters

Het stond al in de planning van Kim Clijsters en nu is het ook officieel: de Limburgse gaat dit jaar meedoen aan Indian Wells. Dat is één van de hoogst aangeschreven toernooien onder de Grand Slams. In maart tekent Clijsters dus present in de VS.

Clijsters maakte haar comeback in Dubai en het eerstvolgende toernooi op haar programma is dat van Monterrey in Mexico. Het was al bekend dat Clijsters vervolgens naar de States wou trekken om van 9 tot 22 maart mee te doen aan Indian Wells.

Dat is nu ook effectief mogelijk, want de organisatie heeft haar een wildcard aangeboden. Dat heeft het ook via de sociale kanalen laten weten. Clijsters won Indian Wells al twee keer in haar carrière, in 2003 en 2005. Het is wel al elf jaar geleden dat ze er nog speelde.

Naast het damestoernooi belooft ook het toernooi bij de mannen sterk bezet te zijn, want de organisatie wist zowel Novak Djokovic als Rafael Nadal te strikken.