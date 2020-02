🎥 Sabalenka rekent eenvoudig af met Kuznetsova en staat als eerste in de finale in Qatar

Aryna Sabalenka heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Qatar. In de halve finale rekende eenvoudig af met Svetlana Kuznetsova.

Het dubbelmaatje van Elise Mertens liep meteen uit tot 0-2 en 1-3, maar Kuznetsova sloeg terug en maakte er 3-3 van.

Bij 4-5 moest de Russische serveren om in de set te blijven, maar de Wit-Russische schakelde een versnelling hoger en pakte uit met een blanco spelletje: 4-6.

Ook in set twee pakte Sabalenka snel een break en deze keer gaf ze Kuznetsova niet meer de kans om terug te komen. 3-6. Sabalenka speelt in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Ashleigh Barty en Petra Kvitova.

