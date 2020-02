Russische veterane krijgt kwartfinale cadeau in Qatar

De Russische veterane is ex-nummer twee van de wereld en speelde door blessures al een aantal keer voor jojo op de ranking. Ze sloot 2018 nog af buiten de top honderd, eindigde 2019 op plek 53 en stijgt door haar kwartfinale in Qatar al zeker naar plek 34.

In die kwartfinale krijgt ze met Belinda Bencic wel een taaie brok voorgeschoteld. De Zwitserse bleek gisteren een maatje te groot voor Elise Mertens-killer Yulia Putintseva.

So upset to have to withdraw from DohašŸ˜­ unfortunately I felt very sick today. I look forward to coming back next year though! pic.twitter.com/LnleWOGMh7