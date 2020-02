Afscheid van Sharapova: Tien jaar lang bestbetaalde sportvrouw ter wereld, stijlicoon en trommelvliesterrorist

Woensdag kondigde Maria Sharapova haar afscheid van het tennis aan. Het lichaam en vooral de schouder van de Russische schone wilden al een tijdje niet meer mee.

2004: de eerste Russische en de op één na jongste speelster die Wimbledon won. 2005: al een weekje nummer één van de wereld. Ze was toen amper achttien. Overbodig om te zeggen dat haar carrière fenomenaal begon.

Masha zou uiteindelijk vijf grandslamtoernooien binnenhalen. Ze won enkel twee keer in Parijs en werd in 2012 de tiende speelster uit de geschiedenis die een 'Career Slam' won.

Je zal ver moeten zoeken naar iemand die haar de beste speelster ooit zal noemen. Toch was ze tien jaar lang de bestbetaalde sportvrouw ter wereld. Mede dankzij haar uitstraling en haar modellenwerk, uiteraard.

Tussen 2004 en 2016 was Sharapova één van de beste speelsters ter wereld. Vier keer sloot ze het jaar af als nummer één van de wereld en vijf keer als tweede.

Constant op heel hoog niveau dus. Tot ze geschorst werd voor het gebruik van meldonium en die dekselse schouder begon op te spelen. De laatste jaren ging het een stuk lastiger.

Dit jaar verscheen ze nog wel op de Australian Open, maar moest ze in twee sets (6-3 en 6-4) de duimen leggen voor Donna Vekic. Het zou haar laatste profwedstrijd worden.

Sharapova viel op met haar powertennis. Met haar uiterlijk. Én met haar stemgeluid. Ze overschreed ooit de kaap van de honderd decibel op de baan. The Queen of Scream. Op alle vlakken opmerkelijk. Het tennis zal haar missen.

Farewell to one of the greatest competitors in the history of the sport. @MariaSharapova pic.twitter.com/6wRpBaB7gx — Nike (@Nike) February 26, 2020

5⃣Grand Slams

3⃣6⃣ singles titles

2⃣1⃣ weeks as WTA World No.1

Almost 💯 wins against Top 10 players@MariaSharapova's glittering numbers #MissYouMaria ---> https://t.co/1QZF0Hq9c0 pic.twitter.com/7dxH0RlDJy — WTA (@WTA) February 26, 2020

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. pic.twitter.com/kkOiJmXuln Maria Sharapova (@MariaSharapova) February 26, 2020