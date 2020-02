🎥 Nadal plaatst zich in Mexico voor kwartfinale na aantal fenomenale forehands: "Are you kidding me?"

Nadal haalde het met 6-2 en 7-5, maar moest daarvoor wel een aantal fenomenale punten uit zijn racket schudden. In onderstaand filmpje zijn drie heerlijke forehands te zien.

In de kwartfinale krijgt Nadal de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo tegenover zich.

3⃣ of the best @RafaelNadal forehands you'll EVER see❗



The top seed is into the quarters at the #AMT2020, after defeating Kecmanovic 6-2 7-5!



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/zanEehSMeg