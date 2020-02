Wickmayer mag zich opmaken voor de tweede ronde in Californië

Yanina Wickmayer is momenteel actief aan de westkust in de Verenigde Staten. Op het ITF-toernooi in Californië nam ze alvast de eerste horde.

In de eerste ronde van het ITF-toernooi in Californië keek Yanina Wickmayer de Amerikaanse Grace Min (WTA-286) in de ogen. Onze 30-jarige landgenote, 152e op de wereldranglijst, haalde het in twee sets. In de eerste rekende ze met de thuisspeelster af in 48 minuten. Het werd 6-4. De tweede zet won Wickmayer in 45 minuten met 6-3.

In de tweede ronde neemt Wickmayer het op tegen Panna Udvardy. De 21-jarige Hongaarse staat veel lager op de WTA-ranking (364) en rekende in de eerste ronde af met de Amerikaanse Ellie Halbauer (WTA-307).