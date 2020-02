Moet Andy Murray een zoveelste keer onder het mes? "Hak snel de knoop door" 

Andy Murray zette in 2019 opnieuw stappen in de goede richting nadat zijn carrière aan een zijden draadje hing. Toch is het alweer van november geleden dat hij nog een officiële wedstrijd speelde.

Murray kan in maart aan zijn seizoen beginnen, maar de kans bestaat ook dat hij opnieuw onder het mes moet. Hij sukkelt namelijk opnieuw met zijn heup. “Binnen een paar weken hak ik de knoop door”, vertelde de ex-nummer één van de wereld aan BBC. “Hopelijk is een nieuwe operatie niet nodig. Ik wil zo snel mogelijk opnieuw op de baan staan, maar op dit moment is het nog onduidelijk wanneer dat mogelijk zal zijn.” Murray won eind 2019 de European Open in Antwerpen. Zijn eerste toernooizege sinds 2017.