Mertens en Sabalenka sneuvelen na supertiebreak in Qatar

Elise Mertens en Aryna Sabalenka zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel in Qatar. Na winst in set één ging het mis.

Mertens en Sabelenka namen het op tegen Jelena Ostapenko en Gabriela Dabrowski. De half-Belgische tandem schakelde na 3-3 in set één een versnelling hoger en haalde die binnen met 4-6. In de tweede set kwamen ze al snel 2-0 achter, braken ze terug, maar kregen ze dan vier spelletjes om de oren: 6-2. Een supertiebreak moest dus de beslissing brengen en daarin moesten Mertens en haar maatje het onderspit delven met 10-4.

