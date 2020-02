De vorm van zijn leven? Monfils pakt elfde (!) zege op rij

Monfils rekende in twee korte sets af met de Japanner Yasutaka Uchiyama. Het werd 6-1 en 6-2. Voor Monfils is het al de elfde zege op rij. Eerder op het seizoen won hij het ATP-toernooi van Rotterdam en de Open Sud de France.

Donderdag gaat de Franse bad boy op zoek naar zege nummer twaalf tegen landgenoot Richard Gasquet.

