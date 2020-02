Van Uytvanck mist een matchbal en strandt op zucht van stunt tegen nummer 17 van de wereld

Het leek wel Fed Cup in het Qatarese Doha, want zowel Elise Mertens als Alison Van Uytvanck kwamen uit tegen een opponente uit Kazakhstan. Mertens verloor verrassend, maar Van Uytvanck kon het Rybakina - de nummer 17 van de wereld - erg lastig maken. Enkel de beloning bleef achterwege.

Alison Van Uytvanck stond gedurende de eerste acht games iets meer dan haar tegenstandster onder druk op haar eigen opslag. Van Uytvanck hield echter stand, werkte vier breakpunten weg en kon aan het eind van de set zelf nog het verschil maken.

TWEE BREAKS IN SET TWEE

Rybakina was vastberaden om te reageren en dat was eraan te zien in de eerste drie spelletjes van de tweede set, die allemaal naar de Kazachse gingen. Later deed ze er nog een tweede break bovenop. Dat was meteen de definitieve beslissing in de set.

MATCHPUNT(EN) HEEN EN WEER

In de beslissende derde set was het erg spannend. Bij 4-4 kwam Van Uytvanck 0-40 voor. De winst leek dus voor het grijpen te liggen, maar Rybakina sleepte het spelletje er nog uit en had zelf twee matchpunten in het volgende game. Van Uytvanck poetste die zelf op haar beurt weg en dwong een tiebreak af.

Na nog eens twee matchballen weg te werken, kwam Van Uytvanck zelf op matchpunt. Ze kon haar eerste mogelijkheid om de wedstrijd binnen te halen niet benutten. Er zou er geen tweede meer volgen. Rybakina won met 5-7, 6-2 en 7-6 (10/8).