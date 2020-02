Mertens kraakt in Qatar in derde set tegen Putintseva

Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi van Qatar. Yulia Putintseva bleek in drie sets te sterk.

De Kazachse nummer 32 van de wereld haalde het in drie sets. Mertens won set één met 6-4, maar moest daarna met 3-6 en 2-6 haar meerdere erkennen in Putintseva. Herbeleef de wedstrijd hieronder: 17u25: Mertens verliest vier punten op rij op de opslag van Puntseva en verliest de wedstrijd. 17u20: De veer lijkt gebroken bij Mertens. Het staat 2-5. 17u16: De Kazachse bevestigt de break. 2-4. 17u10: Putintseva gaat door de opslag van Mertens. 2-3 en stilaan code rood voor de Belgische. 16u59: Het staat 2-1 in het voordeel van Mertens in deze derde set. 16u41: Putintseva wint set twee met 3-6. We krijgen dus een beslissende derde set. 16u29: Na een felbevochten game waarin heel wat werd afgevloekt door beide speelsters, loopt Putintseva uit tot 1-4. Kan Elise deze situatie nog rechtzetten of komt er een derde set? 16u20: De Kazachse gaat op eigen service naar 0-3, Mertens komt terug tot 1-3. 16u12: Putintseva gaat meteen naar 0-2 in de tweede set. 16u01: Set één is voor Mertens! 6-4. 15u56: Mertens gaat door de opslag van de Kazachse naar 5-4. Ideaal moment om een break te forceren. 15u51: Het staat 4-4. Details zullen beslissen over deze eerste set. 15u44: Van 2-2 gaat het naar 3-3. De partij ligt nu zowel op de baan als op het scorebord volledig in evenwicht. 15u37: Nu gaat Putintseva door de opslag van Mertens. 2-2, alles te herdoen. 15u31: Putintseva weet haar tweede opslagspelletje wel te winnen. 2-1. 15u29: Mertens bevestigt de break: 2-0. 15u26: Mertens begint uitstekend aan de partij en gaat meteen door de opslag van Putintseva. 1-0.