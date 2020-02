Doha roundup: Kvitova en Sabalenka knokken zich naar winst, Australian Open-winnares wel uitgeschakeld

Naast de wedstrijden van Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kwamen er nog heel wat andere dames in actie in Doha. Wat daarbij vooral opviel: de uitschakeling van Sofia Kenin en de winst in drie sets voor Petra Kvitova en Aryna Sabalenka.

Die laatste mocht als eerste de baan op, samen met Anett Kontaveit. Laatstgenoemde won de eerste twee spelletjes, maar zag Sabalenka onmiddellijk langszij komen en die kon richting het einde van de set ook doorduwen. Na een sterke tweede set van Kontaveit draaide het uit op een spannend slot. Sabalenka trok alsnog aan het langste eind met 7-5, 2-6 en 7-5. De dubbelpartner van Mertens is dus door in het enkelspel. YASTREMSKA TOONT GEEN GENADE Sofia Kenin won onlangs de Australian Open, maar moet nu met hogere verwachtingen proberen om te gaan. De Oekraïense Yastremska had daar geen oren naar en was simpelweg beter in de openingsset. Nadien won Kenin drie spelletjes op rij en leek een ommekeer in de maak. Yastremska maakte het echter alsnog af in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). Petra Kvitova heeft aan de lijve ondervonden dat Carla Suarez Navarro nog altijd een taaie klant kan zijn. De Spaanse ging met de eerste set aan de haal. Nadien verhoogde de tweevoudig grandslamkampioene wel haar niveau. Zo werd het nog 4-6, 6-3 en 6-0. Nummer één van de wereld Barty klopte Laura Siegemund met 6-3 en 6-2.