Masters-kampioen haalt in zijn geliefde Marseille eerste toernooiwinst in 2020 binnen

De man die eind 2019 de beste was op de ATP Finals, heeft voor het eerst zijn stempel gedrukt op het nieuwe tennisseizoen. Stefanos Tsitisipas was de hele week een klasse sterker dan zijn tegenstanders in Marseille. De kers op de taart volgde in de finale.

Tegenstander was de Canadees Felix Auger-Aliassime, nog zo'n opkomend talent. Na vijf games was er al een vermoeden welke richting het zo uitgaan. Van 1-1 was Tsitsipas immers naar 4-1 gegaan. Toen de Griek serveerde voor de set, moest hij eerst nog drie breakballen wegwerken, maar dat deed hij dan ook vakkundig. Bij 2-2 in de tweede set waren er plots drie breaks op rij. Tsitsipas ging een keertje meer dan Auger-Aliassime door de opslag van de tegenstander. Met twee sterke opslaggames maakte de nummer zes van de wereld het vervolgens af met 6-3 en 6-4. Tsitsipas verlengt zo zijn titel in Marseille. Een goede reactie op de teleurstellende Australian Open. Daar kwam het al tot een exit in de derde ronde.