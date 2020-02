Flipkens botst op Oekraïense tiener in Qatar

Kirsten Flipkens is er op het WTA-Toernooi van Qatar niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde. Flipkens moest in twee sets het onderspit delven.

De negentienjarige Dayana Yastremska haalde het met 6-2 en 6-4. Flipkens had in de kwalificaties Greet Minnen en Ysaline Bonaventure uitgeschakeld, maar moet nu dus zelf naar huis. Minder goed nieuws was er voor die andere Oekraïense. Reekshoofd nummer vijf Elina Svitolina moest in twee sets het hoofd buigen voor de achttienjarige Amanda Anisimova.