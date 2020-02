Elise Mertens doet slechte zaak op nieuwe WTA-ranking

Elise Mertens werd in de tweede ronde van het tornooi in Dubai uitgeschakeld en daardoor moet ze nu ook één plaats inleveren op de WTA-ranking. Ze staat nu op de 23ste plaats. Van Uytvanck is de tweede Belgische op de 62ste plaats.

Elise Mertens werd door haar partner in het dubbelspel, Aryna Sabalenka, uitgeschakeld in de tweede ronde van het tornooi in Dubai. Daardoor zakt ze nu een plaats en staat ze 23ste. Ook de Zwitserse Belinda Bencic deed een slechte zaak. Ze ging er in de eerste ronde uit en daardoor zakt ze van de 4de naar de 9de plaats. Alison Van Uytvanck heeft ook een slechte zaak gedaan, maar ze blijft wel de tweede Belgische. Volgens Het Nieuwsblad levert ze 14 plaatsen in en daardoor staat ze nu op de 62ste plaats. De Australische Ashleigh Barty blijft aan de leiding staan.