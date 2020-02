Djokovic blijft ongeslagen in 2020, ook Rublev stoot door in Dubai

Djokovic verspeelde maar drie spelletjes tegen Malek Jaziri. Het werd 6-1 en 6-2. Voor de serviër is het al de veertiende overwinning op rij dit jaar. Hij verloor nog geen enkele wedstrijd.

Ook reekshoofd nummer zes Andrey Rublev staat in de volgende ronde. Hij haalde het met twee keer 6-4 van de amper zeventienjarige Lorenzo Musetti.

@DjokerNole defeats Malek Jaziri in his bid to win the fifth title at the @DubaiDutyFree Tennis Championships, 6-1 6-2 😍



Well done 👏#DDFTennis #AllEyesOnDubai pic.twitter.com/GWzXC0L8OQ