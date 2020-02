Bertens plaatst zich eenvoudig voor 1/8e finale in Doha

Kiki Bertens heeft zich op het WTA-toernooi van Doha eenvoudig geplaatst voor de 1/8e finale. De Nederlandse won in twee sets van Karolína Muchova.

Bertens haalde het met 6-2 en 6-4 van de Tsjechische. In de 1/8e finale neemt ze het op tegen de Chinese Zheng Saisai of de Russische veterane en ex-nummer twee van de wereld Vera Zvonareva. De 35-jarige Zvonareva kreeg een wildcard in Doha.

Rond dit moment begint Kirsten Flipkens aan haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel in Doha. Flipper neemt het op tegen Dayana Yastremska.