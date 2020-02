Zuur voor Ruben Bemelmans: halve finales is tweemaal het eindstation

Aan het eind van een goede week in Koblenz had Ruben Bemelmans wel verdiend om een finale te spelen. Die kans werd hem echter ontzegd, zowel in het enkelspel als in het dubbel. Setwinst volstond niet in de halve finales van het dubbelspel.

Eerst stond op het challenger-toernooi zijn vierde enkelmatch op het programma. Bemelmans had te maken met een sterke opponent in de persoon van Tomas Machac. De Tsjech liep uit naar 5-1 en had een opslagbeurt later de eerste set bal beet. Bemelmans maakte er nadien wel meer een wedstrijd van en had vooral in het begin van set twee kansen. In de loop van de set kwam zijn tegenstander wel opnieuw meer op de poort kloppen. Bij 4-4 kwam het dan tot een beslissende break. Machac serveerde de wedstrijd uit. Zo werd het 6-2 en 6-4. DUBBELMATCH KANTELT NA OPENINGSSET In het dubbelspel trad Bemelmans aan de zijde van de Duitser Daniel Masur aan. Hun tegenstanders in de halve finales waren nog eens twee Duitsers, Julian Lenz en Yannick Maden. Bemelmans en zijn dubbelpartner schoten sterk uit de startblokken. Ze wonnen overtuigend de eerste set, maar nadien kantelde de partij. Lenz en Maden haalden het uiteindelijk met 2-6, 6-1 en [10-2].