Topdag voor de Belgen op WTA-toernooi van Doha

Op het WTA-toernooi van Doha stond op zondag de eerste ronde op het programma. Ook titelverdedigster Elise Mertens kwam daarbij in actie.

Elise Mertens (WTA-22) had weinig problemen met Qiang Wang (WTA-28). In een dik uur stond er 6-1, 6-2 op het scorebord.

Mertens is titelverdedigster in Doha en heeft er dus heel wat WTA-punten te verdedigen. In de tweede ronde wacht Pavlyuchenkova of Putintseva.

Van Uytvanck ook door

Alison Van Uytvanck (WTA-48) won dan weer overtuigend van Polona Hercog (WTA-43). Ze haalde het met twee keer 6-2. In de tweede ronde wacht Cirstea of veertiende reekshoofd Rybakina.