Flipkens oppermachtig in tweede Belgisch onderonsje en bereikt hoofdtabel in Doha

Kirsten Flipkens komt tegenwoordig overal landgenotes tegen. Is het niet in de Fed Cup, dan is het in Doha. Daar had Flipkens in de eerste kwalificatieronde al Ysaline Bonaventure uitgeschakeld. De volgende opponente was... Greet Minnen.

Opnieuw een Belgisch onderonsje dus, met ook deze keer Flipkens als winnares. De speelster die onlangs voor België het beslissende punt binnenhaalde tegen Kazakhstan, had in deze wedstrijd nog een stuk meer overschot. Zeker in de eerste set kwam Minnen er niet aan te pas: 6-1. De partner van Alison Van Uytvanck kon in de tweede set wel wat meer weerwerk bieden, maar Flipkens bleef de bovenhand houden. Een uur en een minuut, langer stonden beide dames niet op de baan. Dan had Flipkens haar ticket voor de hoofdtabel in Doha beet: 6-1 en 6-3.