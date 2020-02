Opvallend: Kim Clijsters had in 2019 al zes dopingcontroles

Kim Clijsters heeft dit seizoen haar comeback gemaakt. Toch werd ze vorig seizoen al een paar keer gecontroleerd op het eventueel gebruik van doping. Ze had namelijk al zes dopingcontroles in 2019.

Volgens Het Laatste Nieuws moesten 1.342 spelers en speelsters over de hele wereld een dopingcontrole laten uitvoeren. Bij 13 mensen was het resultaat positief. Over de Belgen is geen slecht nieuws naar buiten gekomen.



Kim Clijsters heeft al 6 dopingcontroles laten uitvoeren in 2019, want anders mocht ze niet opnieuw beginnen spelen. Elise Mertens werd vorig jaar zelfs 21 keer gecontroleerd. Bij de mannen werd David Goffin 19 keer gecontroleerd. Toppers als Roger Federen en Rafael Nadal hadden zelfs 29 controles.