🎥 Simona Halep na hoogstaande thriller naar eindwinst in Dubai

In de finale stond eerste reekshoofd Simona Halep tegenover de verrassende Rybakina, die deze week al hoge ogen had gegooid.

De Kazachse had met Kenin, Pliskova en Martic liefst drie reekshoofden uitgeschakeld op weg naar de finale.

En ook in die finale maakte ze het Halep knap lastig. Na meer dan twee uur hoogstaand tennis won de Roemeense uiteindelijk met 3-6, 6-3 en 7-6.

