Ook in Marseille moet David Goffin al snel zijn koffers pakken: meteen uitgeschakeld in tweede ronde

Het wil voorlopig niet lukken voor David Goffin. Vorige week werd hij in Rotterdam al in de tweede ronde gewipt door de jonge Italiaan Jannik Sinner, donderdagavond overkwam hem hetzelfde op het ATP-tornooi van Marseille. Een 27-jarige Wit-Rus mepte onze landgenoot naar huis.

David Goffin, derde reekshoofd in Marseille, was vrij in de eerste ronde en nam het in zijn eerste wedstrijd op tegen de 27-jarige Igor Gerasimov (ATP 72). De Wit-Rus overleefde de kwalificaties in Marseille.

Geen vuiltje aan de lucht tot 4-2 voor Goffin in de eerste set. Gerasimov ging door de opslag van onze landgenoot en stoomde door naar 6-4 setwinst, waarna de Wit-Rus ook in de tweede set uitliep tot 0-3. Maar liefst zeven spelletjes op rij gingen naar de Wit-Rus.

David Goffin speelde niet zijn beste tennis, maar knokte zich terug. Het mocht echter niet baten. Na goed anderhalf uur stond de 6-4, 7-6 op het scorebord.