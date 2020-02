David Goffin: na veelbelovend begin 2020, serieuze terugval

David Goffin is wisselvallig begonnen aan 2020. Waar hij in het begin van het jaar enkele wereldtoppers versloeg, werd hij de voorbije twee weken telkens in de tweede ronde uitgeschakeld. Een serieuze domper voor onze landgenoot, na een wel heel erg veelbelovende start.

David Goffin begon ronduit fantastisch aan het jaar. Op de ATP-Cup versloeg hij zijn zwarte beest Dimitrov en Rafael Nadal. Goffin leek klaar voor een schitterende seizoensstart.

Maar niets is minder waar. Op de Australian Open verloor Goffin in de derde ronde in vier sets van de Rus Rublev. In Montpellier haalde onze landgenoot de halve finale, waarin hij in drie sets onderuit ging tegen de Canadees Pospisil.

Het is vooral in de laatste twee tornooien dat onze landgenoot onherkenbaar is. Vorige week in Rotterdam won hij niet zonder moeite in de eerste ronde van thuisspeler Robin Haase, om in de tweede ronde uitgeschakeld te worden door Sinner, een jonge Italiaan.

Ook in Marseille wilde het niet lukken voor Goffin. Donderdag verloor hij in de tweede ronde -als derde reekshoofd was hij vrij in de eerste ronde- van Gerasimov. De 27-jarige Wit-Rus staat op de 72ste plaats op de wereldranglijst.