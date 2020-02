Speelsters die Clijsters en Mertens uitschakelden liggen er nu zelf uit, Halep had wel driesetter nodig

Eerder deze week trainde ze nog samen met Kim Clijsters en nu staat Simona Halep in de halve finales in Dubai. Ze rekende in drie sets af met Aryna Sabalenka, die dan weer Elise Mertens had uitgeschakeld. En Muguruza, die te sterk was voor Clijsters, mag ook naar huis.

Halep - Sabalenka was toch wel een kwartfinale waar heel wat verwacht werd. Sabalenka toonde dat haar zege tegen Mertens geen toeval was. De Wit-Russische kon bij 3-4 in haar voordeel nog een tandje bijsteken en ging zo met de eerste set aan de haal. Halpe keerde het nadien nog helemaal op. De nummer twee van de wereld won vier van de eerste vijf spelletjes in de tweede set. Daarna was de Roemeense niet meer te stuiten. Met 3-6, 6-2 en 6-2 schaarde Halep zich bij de laatste vier in Dubai. COMEBACK IN EERSTE SET TEVERGEEFS VOOR MUGURUZA Eerder op de dag had Garbiñe Muguruza zich laten verrassen. De Spaanse kwam in haar partij nog wel terug van 5-2 achter om de eerste set te winnen in de tiebreak. De Amerikaanse Jennifer Brady liet echter het hoofd niet hangen en won nog met 6-7 (5/7), 6-3 en 6-4. Martic - Rybakina en Halep - Brady zijn de halve finales in Dubai.