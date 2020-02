Bemelmans pakt sterk uit in Koblenz en gaat nu op zoek naar stunt tegen Fransman

Ruben Bemelmans gaat van de ene challenger naar de andere en speelt deze week zo'n toernooi in het Duitse Koblenz. Hij staat er toch al maar mooi in de achtste finales. Bovendien was zijn zege tegen de Rus Dubrivnyy erg overtuigend: 6-3 en 6-1.

Bemelmans startte als favoriet tegen Artem Dubrivnyy en liet zijn opponent meteen weten hoe de zaken ervoor stonden door de eerste twee spelletjes te winnen. Dubrivnyy versierde wel een drietal breakpunten om de stand weer in evenwicht te trekken, maar Bemelmans hield stand op zijn eigen opslag en wist dan aan het eind van de set zelf nog een keertje toe te slaan. ZEVEN GAMES OP RIJ Het was voor onze landgenoot het begin van een reeks van zeven games op rij. Vijf daarvan speelden zich af in de tweede set. Zo had hij zijn tegenstander meteen in een houtgreep. Dubrivnyy kwam nog wel op het scorebord, maar Bemelmans kon nadien de wedstrijd uitserveren. In de achtste finales wacht er wel een taaiere klant in de persoon van Quentin Halys. De Fransman staat meer dan vijftig plaatsen hoger dan Bemelmans op de wereldranglijst.