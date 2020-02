Bemelmans blijft sterk op dreef in Koblenz en schaart zich bij de laatste acht

Het challenger-toernooi in Koblenz lijkt Ruben Bemelmans echt wel goed te liggen. Dat hij de Rus Dubrivnyy vlotjes opzij zette, was nog logisch, maar ook Quentin Halys was hetzelfde lot beschoren. Bemelmans plaatste zich dus overtuigend voor de kwartfinales.

Van Halys werd verwacht dat hij een veel taaiere opponent zou zijn dan Dubrivnyy, maar ook de Fransman moest tegen een goede Bemelmans achter de feiten aanhollen. Onze landgenoot was van plan om er korte metten mee te maken en haalde na 26 minuten al de eerste set binnen met een verschil van twee breaks. 1 BREAK VERSCHIL IN SET TWEE In de tweede set zorgde Halys voor meer weerstand en lag het dichter bij mekaar. Toch slaagde Bemelmans erin om opnieuw een break op het scorebord te brengen. Dat zou volstaan voor een plek in de volgende ronde. Na iets meer dan een uur tennis was het 6-2 en 6-4. Yannick Hanfmann (ATP-149) is de volgende tegenstander en staat precies honderd plaatsen hoger dan Bemelmans op de ranking. De Duitser is op de challenger in Koblenz tevens tweede reekshoofd.

