Zal Kim Clijsters deelnemen aan de Fed Cup-finale? "Dan ga ik met haar praten"

Kim Clijsters heeft voorbije week haar comeback gemaakt in Dubai. Ze ging in twee sets onderuit tegen Muguruza, maar ze speelde een goede wedstrijd. Er zou nu ook een mogelijkheid zijn dat Kim Clijsters zal meedoen aan de Fed Cup-finale.

Johan Van Herck, de kapitein van het Fed Cup-team, gaat binnenkort met Kim Clijsters praten. "Ik ga naar Indian Wells om daar te kijken en te praten met de verschillende tennissters om te zien wie beschikbaar is. De selectie moet binnen zijn voor 15 maart", aldus Van Herck bij Het Laatste Nieuws.

Van Herck heeft de eerste wedstrijd van Kim Clijsters gezien tegen Muguruza en hij was positief over haar comeback. "Haar niveau ging duidelijk in stijgende lijn. Ze was zeer goed in de tweede set en nu moet ze zich verder ontwikkelen en verder werken aan haar comeback."