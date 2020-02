Mertens na nederlaag tegen dubbelmaatje: "Vind nooit het juiste ritme tegen haar"

Elise Mertens moest dinsdagavond op het WTA-toernooi van Dubai de duimen leggen voor Aryna Sabalenka. Samen wonnen ze in september nog de US Open in het dubbelspel.

De Wit-Russische haalde het vrij eenvoudig met 6-4 en 6-3. Toch was de Belgische nummer één achteraf niet helemaal ontevreden. “Ik heb niet het gevoel dat ik echt slecht heb gespeeld”, vertelde ze aan L’Avenir. “Maar Aryna is een meisje die zo hard kan slaan… tegen haar heb ik altijd problemen om het juiste ritme te vinden.” “Ik vond alleszins geen oplossingen vandaag. Ook een kort overleg met mijn coach (toegelaten in Dubai, red) bracht geen soelaas. Hoewel ik de oplossingen liever zelf zoek en vind.”