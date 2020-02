WTA Dubai: Mertens speelt woensdag tegen dubbelmaatje - Snelle exit voor derde en vierde reekshoofd

Mertens neemt het woensdag rond 13u30 op tegen haar dubbelmaatje Aryna Sabalenka. Die haalde het dinsdagavond in drie sets van Maria Sakari.

Voor derde reekshoofd Elina Svitolina was die eerste ronde meteen het eindpunt. Jenifer Brady gunde haar amper drie spelletjes.

Reekshoofd nummer vier Belinda Bencic kende een nóg vreemdere wedstrijd. De Zwitserse won in set één negentien punten op rij en leek op weg naar een zogenaamde Gouden Set. Uiteindelijk moest ze vrede nemen met 6-1-winst in set één.

