Team Clijsters onthult codenaam met t-shirts

Een hele weg heeft Kim Clijsters de voorbije maanden afgelegd om te geraken waar ze nu al staat. Ze heeft ook een uitgebreid team achter haar dat haar comeback volledig ondersteunt.

Die teamleden zaten tijdens haar match in Dubai uiteraard in de tribune en droegen allemaal een opvallend t-shirt. Het was een shirt met een paars ruimtemannetje dat Brian Lynch & co aan hadden. Daaronder stond de tekst 'Spacewalk: lift off'. Het vertrek van een ruimtewandeling dus, vrij vertaald.

Er zat wel degelijk een idee achter. 'Spacewalk' is de codenaam die Clijsters en haar entourage aan het hele project gegeven hadden, nog voor ze haar terugkeer naar het professionele tenniscircuit aankondigde. Een aparte manier om dat te onthullen. Uitkijken dus of deze t-shirts ook op volgende toernooien in de tribunes te bespeuren vallen.