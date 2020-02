Ook Johan Van Herck zag dat het goed was: "Ze heeft de verwachtingen zelfs overtroffen"

Als één man kon inschatten tot wat Kim Clijsters al in staat was, dan was het wel Johan Van Herck. Tenslotte heeft hij haar bij zich gehad op de trainingen van de Fed Cup. Toch heeft ze het ook voor hem beter gedaan dan verwacht tegen Muguruza.

Van Herck geeft zijn bevindingen over Clijsters' wedstrijd bij Het Nieuwsblad. "Ze heeft de verwachtingen op z’n minst geëvenaard, of zelfs overtroffen. Zo’n eerste match is altijd moeilijk. Dit zal haar vertrouwen geven en motiveren om te blijven bouwen." POWER NIET KWIJT Haar gekende slagen haalde Clijsters als vanouds weer boven. "Als Kim wat meer tijd kreeg, kwamen haar slagen zeer goed uit. Dat zag je al in december: als Kim goed achter de bal kan staan, komt die bal ongelooflijk snel en goed terug. Die power is ze niet kwijt." Die echte scherpte op een match is wel nog iets anders. "Haar beweeglijkheid, dat is een stuk pure fitheid, maar ook een stuk aanvoelen wat er gebeurt op het tennisveld. Hoe meer matchen ze zal spelen en hoe meer ze zal trainen met de meisjes, hoe meer dat zal terugkomen."