Ook eeuwige rivale feliciteert Clijsters: "Zo enorm fier: je inspireert me"

Ook generatiegenoot en eeuwige rivale Serena Williams was onder de indruk. “Ik ben zo enorm fier op Kim Clijsters”, tweette ze. “Je inspireert me. Wow. Gewoon wow, je deed het geweldig!”

Benieuwd of we Clijsters en Williams binnenkort nog eens tegen elkaar zullen zien spelen.

Seriously so so so proud of Kim Clijsters. You inspire me. Wow. Just wow congrats you did amazing.