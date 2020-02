Maak kennis met de jongste speler in de top 500: "Vergelijk mijn stijl met die van Federer"

Kennen jullie Carlos Alcaraz al? De zestienjarige Spanjaard is misschien wel dé toekomstige ster van het mannentennis.

Alcaraz won afgelopen nacht als eerste speler geboren in 2003 een wedstrijd op de ATP-tour. In Rio klopte hij bij zijn ATP-debuut Albert Ramos-Vinolas (°47) na een thriller van meer dan 3u30.

Alcaraz wordt gecoacht door ex-nummer één Juan Carlos Ferrero. Blijkbaar heeft hij wel iets met dat nummer één. Hij is uiteraard een landgenoot van Rafael Nadal, maar vergelijkt zijn speelstijl eerder met die van Roger Federer.

(Een foto uit 2014)

“Ik hou er van om erg agressief te spelen”, vertelde hij op de officiële website van ATP. “Je zou mijn stijl gerust kunnen vergelijken met die van Federer: vaak naar het net komen en vaak uitpakken met dropshots.”

Door de overwinning van afgelopen nacht stijgt de zestienjarige knaap van plek 406 naar 313 op de ATP ranking. Hij is de jongste speler in de top 500.Treedt hij ooit in de voetsporen van Ferrero, Federer en Nadal? Misschien. Is het er eentje om in de gaten te houden? Zeker en vast.

😳 16 YEARS OLD 😳



Introducing Carlos Alcaraz, coached by former World No. 1 Juan Carlos Ferrero, who last night won his first ever ATP match 👀



The first player born in 2003 to win at tour-level 🙌



🎥: @TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/D3zCFrZ6Cz

🇪🇸 Congratulations to 2018 Junior #DavisCup champion Carlos Alcaraz for winning his first tour-level match last night 💪



He's the youngest player to be ranked in the top 500 (16y) pic.twitter.com/bRdlxzAzR8 — Davis Cup (@DavisCup) February 18, 2020

— ATP Tour (@atptour) February 18, 2020