'Fighter' Kim is helemaal terug: "Spreidstand deed ik nog niet eerder op training"

Wat ons betreft zag het er erg veelbelovend uit, het wederoptreden van Kim Clijsters. Soms leek het alsof ze nooit was weggeweest. Die grinta, die fighting spirit was alvast aanwezig. Zelfs haar handelsmerk, de spreidstand, viel weer te bewonderen.

Wat vond ze er nu eindelijk zelf van? "Er was een groot verschil tussen de twee sets", reageerde ze op de persconferentie na de wedstrijd. "Mijn service liep niet goed. Toch had ik het gevoel dat ik niet ver van een hoog niveau zat. Ik bleef knokken, want je weet nooit. Soms domineerde ik in de tweede set, het is belangrijk om te blijven werken zodat ik dat niveau een hele match kan aanhouden."

GEDULD

Dat zal inderdaad de grote uitdaging worden. "Het kan nog tot matchen duren voor dat lukt, maar ik heb geduld. Die comeback in set twee is iets heel positief , dat neem ik dan ook mee. Mijn team vertrouwt mij over de manier waarop ik werk met mijn lichaam en mij voorbereid op de matchen. Dat doen we samen goed."

Clijsters was alvast haar eigen zelve op de baan. Wie dacht dat we haar split nooit meer zouden zien, was eraan voor de moeite. "Via mijn spreidstand schoof ik een paar keer naar de na toe, dat deed ik nog niet eerder op training. Of de verwachtingen nu hoog zijn? Ik leg zelf de verwachtingen hoog."