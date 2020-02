De 'Kimback' ontleed: klasseflitsen als vanouds, op zoek naar verbetering van de opslag

Bijzonder hoopgevend, anders kan de 'Kimback' niet omschreven worden. Beter dan verwacht zelfs. Dat Clijsters het een speelster als Muguruza nu al zo moeilijk kan maken, is veelbelovend voor wat volgt.

Er valt wel al één en ander te concluderen uit die partij tegen Muguruza. Bijvoorbeeld dat Clijsters de laatste twee weken gigantische progressie heeft geboekt. Op de dag van de persconferentie van de teams voorafgaand aan de Fed Cup, zagen we haar trainen. Qua scherpte was ze toen nog ver van huis.

Daar moet nog altijd aan gewerkt worden, maar er is al een immens verschil met toen. Trainingen met Elise Mertens en Simona Halep hebben wonderen gedaan.De slagen van destijds zitten nog altijd in Clijsters' arsenaal. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Dat was vooral te merken op de momenten dat haar forehand, wellicht haar belangrijkste slag, goed doorkomt.

AGRESSIEF TENNISSEN

Ook de grinta is er nog steeds, Clijsters wil agressief tennissen. Als die dingen samenkomen, krijg je de beste Clijsters en die was in flitsen al te zien.Naarmate de wedstrijd vorderde, ging Clijsters beter spelen. Een trend die zich in principe doorzet in de volgende toernooien.

Wat dus betekent: Clijsters moet nu zoveel mogelijk tijd spenderen op de baan om weer echt in de competitieve ritme te komen. Daarnaast zal het ook de perfecte test zijn voor haar lichaam: hoe gaat ze meerdere wedstrijden in een week verwerken?

MEER RENDEMENT

Ook aan het spel zelf valt uiteraard nog wel te sleutelen. Misschien ietwat verrassend dat dat in de eerste plaats de opslag is. De service is toch iets wat voorbereid kan worden en waar op getraind kan worden. In de vorige carrières van Clijsters was daar weinig mis mee. Toch is het belangrijk dat de Limburgse hier nog meer rendement gaat halen.

Op de huidige Tour zijn er immers heel wat speelsters die een pittige return in huis hebben. De opslagen van Clijsters kwamen er bij momenten nog wel aardig door, maar die ballen worden dan toch nog net geretourneerd. Waarna het dan weer hard werken is tijdens de rally om het punt binnen te halen.

WINNENDE SERVES

Als die opslagen nog ietsje scherper zijn, zullen het wel winnende serves worden en zo kan Clijsters meer gemakkelijke punten binnenrijven. Op die manier kan ze ook doorheen heel de match bevrijdend spelen. In elk geval is de algemene balans al erg positief en laat Clijsters zien dat het opnieuw doorstoten naar de top zeker geen utopie is.