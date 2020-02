Clijsters reageert voor het eerst via Twitter: "Deze nederlaag voelt aan als een overwinning"

Clijsters reageerde nu ook voor het eerst via Twitter op haar eerste wedstrijd in zeven jaar. “Ik heb deze wedstrijd dan misschien wel verloren, maar toch voelt het aan als een overwinning.”

“Opnieuw op de baan staan… dat gevoel miste ik en wou ik dolgraag terugvinden. Ik kijk er naar uit om hard te blijven werken om beter te blijven worden en opnieuw helemaal in mijn ritme te komen… stap voor stap..”

I may have lost the match but for me this was a win. Being back on Court ... that’s the feeling and energy I’ve missed and loved finding it again. Now looking forward to working together with my team to continue to grow and find my rhythm - step by step! 💪 #fortheloveofthegame pic.twitter.com/wFRcp4JaYq