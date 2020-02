🎥 Heerlijk: Achttienjarig toptalent speelt voor ballenjongen nadat wedstrijd wordt onderbroken door alarm

Op een bepaald moment ging er namelijk een alarm af in het stadion, waardoor de wedstrijd even werd onderbroken. De achttienjarige Sinner -zelf nog één van de jongste spelers op de Tour- en zijn oudere collega besloten dan maar om hun racket aan een ballenjongen en -meisje te geven.

Om het publiek te vermaken, maar beide heren genoten er duidelijk zelf ook van. Sinner speelde zelfs even zelf voor ballenjongen. Heerlijk moment. Ook het tweede onderstaande filmpje is om duimen en vingers bij af te likken. Wat een heerlijke reflex van de jonge Italiaan.

Oh ja: Sinner haalde het met 6-4 en 7-6(5).

Isn't this just great 😅



The ball kids at the @Open13 take centre stage during a delay in action.@TennisTV | @janniksin | @Gombitos pic.twitter.com/S22lmfgtab