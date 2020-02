WTA-ranking: voor het eerst sinds lang geen spoor van Elise Mertens in top 20; Goffin handhaaft zich in top 10

Voor het eerst in vijf maanden is er geen spoor meer van Elise Mertens in de top 20 van de WTA-ranking. David Goffin blijft op een tiende plek staan op de ATP-ranking, ondanks de vroege uitschakeling op het tornooi van Rotterdam.

Elise Mertens moet drie plaatsen prijsgeven en daalt zo naar een 22ste plaats op de wereldranglijst. Het is alweer van eind september geleden dat onze landgenote niet bij de 20 beste speelsters ter wereld hoorde. Mertens nam een weekje rust en zal deze week, net als Kim Clijsters, deelnemen aan het tornooi van Dubai. Daar neemt ze het maandag op tegen de Chinese Wang Qiang (WTA 28). David Goffin heeft zich op de ATP-ranking nog net kunnen handhaven in de top 10. Onze landgenoot verloor vorige week al in de tweede ronde op het tornooi van Rotterdam, maar de Luikenaar had er geen punten te verdedigen. Vorig jaar verloor hij er immers al in de eerste ronde. Deze week is Goffin aan de slag in het tornooi van Marseille.