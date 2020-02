Van Uytvanck struikelt over laatste horde in Dubai na gemiste matchpunten

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Dubai. In de laatste kwalificatieronde moest ze het onderspit delven tegen Katerina Siniakova.

De Tsjechische haalde het met 5-7, 6-2 en 7-5 na bijna twee en een half uur tennis. Van Uytvanck liet vier matchpunten liggen in de derde set, maar haalt de hoofdtabel dus niet. Kim Clijsters en Elise Mertens pronken wel op de hoofdtabel. Zij spelen maandag allebei hun eerste ronde. Van Uytvanck dubbelt in Dubai wel met Kirsten Flipkens.