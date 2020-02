Van Uytvanck maakt nog kans op plek op hoofdtabel, Flipkens en Bonaventure zijn al uitgeschakeld

Terwijl Kim Clijsters zich opmaakt voor haar eersterondepartij in Dubai, proberen andere landgenotes zich nog te plaatsen voor de hoofdtabel. Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure zullen niet slagen in die missie. Alison Van Uytvanck maakt wel nog kans.

Voor Ysaline Bonaventure was de hoop op een plek in de hoofdtabel al snel vervlogen. Ze sneuvelde reeds in de eerste kwalificatieronde. Vooral het verlies van de tiebreak in de eerste set deed pijn tegen de Chinese Han. Die haalde het met 7-6 (7/2), 2-6 en 6-2.

Kirsten Flipkens verlaat Dubai wel met een zege op de teller, want ze klopte Viktorija Golubic. De volgende opponente, Bethanie Mattek-Sands, bleek wel ruimschoots te sterk. De Amerikaanse haalde zwaar uit met tweemaal 6-1.

SINIAKOVA LAATSTE HORDE

Alison Van Uytvanck zit als enige Belgische in de laatste kwalificatieronde. Na Kucova zette ze nu ook de Russin Gabueva opzij. Die had vooral in de eerste set weinig in de pap te brokken. Van Uytvanck won met 6-1 en 6-4 en moet nu nog trachten voorbij de Tsjechische Siniakova te geraken.