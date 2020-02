Mertens maakte korte metten met Chinese in Dubai

Elise Mertens is uitstekend begonnen aan het WTA-toernooi van Dubai. Ze leverde maar drie spelletjes in tegen de Chinese Wang Qiang.

Mertens haalde het met 6-3 en 6-0. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen Aryna Sabalenka en Maria Sakkari. Sabalenka is het zevende reekshoofd en dus de favoriete in de eerste ronde.

De Wit-Russische is Mertens’ maatje in het dubbelspel. Maandagnamiddag komt Kim Clijsters in actie in Dubai. Wij volgen de wedstrijd hier live.