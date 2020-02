Mertens: "De ballen vliegen hier alle kanten op" en "Ga straks live naar Clijsters kijken"

Elise Mertens plaatste zich maandag probleemloos voor de tweede ronde in Dubai. Ze haalde het met 6-3 en 6-0 van Wang Qiang.

“De ballen vliegen hier alle kanten op, waardoor ik iets meer marge heb ingebouwd”, vertelde Mertens achteraf voor de camera van VTM. “Zij bleef agressief spelen met veel fouten en maakte het mij zo wat eenvoudiger.”

Heel België kijkt natuurlijk ook uit naar de wedstrijd van Kim Clijsters. Die speelt rond 16u. “Ik hoop dat ze het goed doet, maar ook veel plezier maakt. Het is tenslotte haar eerste wedstrijd. Het is logisch dat er nu heel veel aandacht naar haar gaat. Ik ga straks in het stadion live naar haar wedstrijd kijken.”