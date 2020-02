Heel wat mensen hebben de 'Kimback' op de voet gevolgd: "Zeker dat er nog veel moois aankomt"

Kim Clijsters laat niemand onberoerd, zoveel is wel duidelijk. Haar wedstrijd in Dubai werd door heel veel supporters en tennisliefhebbers gevolgd. Het was dan ook een hot item op de sociale media.

De teneur was in de vele berichten op Twitter hetzelfde: het is bemoedigend dat Clijsters dit nu al kon brengen en het is veelbelovend voor het vervolg.

Ja, het hoogste is nog mogelijk de komende maanden/jaren #comeback #kimback #onversnedenklasse bij @Clijsterskim is nog altijd aanwezig — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) February 17, 2020

De eerste match na haar comeback toont wat een immens talent @Clijsterskim heeft. Ze moet nog fit geraken, dan staat niets in haar weg om België opnieuw topmomenten te bezorgen. En geen gezanik over wat vrouwentennis dan wel voorstelt: Kim barst gewoon vh talent. pic.twitter.com/jahdTfuvnt — Bart Aerts (@_bartaerts) February 17, 2020

Ze heeft haar eerste wedstrijd in bijna 8 jaar verloren. Maar na de tweede set ben ik er zeker van dat er nog veel moois aankomt van @Clijsterskim. 💪 #comeback #kimback — stijn vlaeminck (@stijnvlaeminck) February 17, 2020

Kim Clijsters can be very optimistic. What a game she still have. She needs more rhythm but that will come. Convinced she will win another slam. So happy with her comeback. 💪 #kimback — Anne Sophie (@annesophie_95) February 17, 2020