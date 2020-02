Dubbele tegenslag voor Van Uytvanck: samen met Flipkens kan ze derde reekshoofden weinig in de weg leggen

Het scheelde niets of met Alison Van Uytvanck was er een extra Belgische gekomen op de hoofdtabel in het enkelspel in Dubai. Die gemiste matchballen zullen er wel hebben ingehakt. En daarna moest Van Uytvanck nog opnieuw de baan op voor het dubbel.

In het dubbelspel vormde ze een duo met Kirsten Flipkens. De loting was echter niet mals voor de Belgische meisjes. Ze moesten het meteen opnemen tegen de derde reekshoofden, de Tsjechische Peschke en de Nederlandse Schuurs. Die laatste dubbelde tot in 2018 nog samen met Elise Mertens. PESCHKE EN SCHUURS ONDER STOOM IN SET TWEE Een aartsmoeilijke opgave dus voor Van Uytvanck en Flipkens en dat bleek ook op het terrein. Ze deden wel naarstig hun best om het Peschke en Schuurs zo moeilijk mogelijk te maken. Nadat die twee de eerste set hadden binnengehaald was de trein echter vertrokken. Van Uytvanck en Flipkens kregen zo een 6-3 en 6-1 aan hun been. Het avontuur van hen beiden in Dubai zit er nu helemaal op.