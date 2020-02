DEBAT: Tennisfans schatten het goed in: eervolle exit voor Kim Clijsters

Na maanden van enkel trainingen is Kim Clijsters klaar voor het echte werk. Dat kwam eraan met een match tegen Muguruza. Ging het een comeback worden door de grote poort of werd Clijsters met beide voeten op de grond gezet?

Dat was de vraag die we jullie voorlegden. Een overtuigende 43 procent van de stemmen dacht aan een nederlaag in twee sets, maar wel na een verdienstelijk prestatie. Zo draaide het ook uit: Muguruza - Clijsters eindigde op 6-2 en 7-6 (8/6). Een 29 procent was vooraf best optimistisch en gokte op een overwinning in drie sets.

14% VOOR NEDERLAAG IN DRIE SETS

Dan waren er nog twee andere opties in onze poll die het met veertien procent stelden, namelijk een kansloze nederlaag in twee sets en een nederlaag in drie sets. Maar het werd dus geen van deze twee.

Alleszins van harte bedankt voor jullie interactie!