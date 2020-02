Clijsters is maandagnamiddag weer echt profspeelster: "Eigenlijk ben ik niet met mijn tegenstander bezig"

Maandagmiddag is het zover: dan maakt Kim Clijsters na zeven jaar afwezigheid haar comeback op de WTA Tour. Haar partij begint niet voor 16u Belgische tijd. Tegenstandster is niemand minder dan Muguruza. Dat belooft.

Clijsters blikte op de mediadag vooruit naar de wedstrijd. "Het wordt sowieso interessant om tegen zo'n goede speelster uit te komen", staat in Het Nieuwsblad te lezen. "Garbiñe heeft enkele ups en downs gekend in haar carrière, maar staat er nu toch helemaal terug. Ze verloor de finale in Australië, maar bracht ook geweldig tennis."

Anderzijds: Clijsters moet vooral weer zelf op niveau zien te geraken. "Eigenlijk ben ik niet zo bezig met mijn tegenstander. Dingen die vroeger automatisch verliepen, moet ik nog overdenken. Ik voelde de voorbije dagen op training wel dat het vlotter gaat. Bij momenten speel ik al zoals ik wil spelen."

KLEINE DOELSTELLINGEN

Wanneer zal haar comeback in feite geslaagd zijn? "Ik kan daar moeilijk één duidelijk antwoord op geven. Eigenlijk had ik eerder kleine doelstellingen. Als ik die stuk per stuk zou halen, dan zou ik vooruitgang boeken." Eerst maar eens zien wat het geeft tegen Muguruza.