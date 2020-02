Bob Verbeeck: "Het zal moeilijk worden voor Kim, maar ik geloof in haar. Ze is zo vastberaden"

Vanmiddag om 16:00 is de Kimback officieel een feit. Dan neemt Clijsters het in Dubai op tegen de sterke Spaande Muguruza. Hoe zal het Clijsters het ervan af brengen? Moeilijk te zeggen. Bob Verbeeck, haar vorige manager, is alvast hoopvol.

"Het enige waar ik me zorgen over maak, zijn haar blessures", vertelt Verbeeck aan HLN. "Voor de rest geloof ik in haar, omdat ze zo vastberaden is. Ze tennist nog steeds op een heel hoog niveau, dus ze zal snel terug zijn. Al zal ze wel naar haar lichaam moeten luisteren." "Haar spel matcht met het huidige circuit in de tenniswereld. Ook als ze twee of drie wedstrijden achter elkaar verliest, zal ze doorzetten. Ze inspireert veel mensen met dit staaltje!" Om 16.00H neemt Clijsters het op tegen de sterke Spaanse Muguruza. De voormalige winnares van Roland Garros haalde enkele weken geleden nog de finale van de Australion Open. Meteen een serieuze test dus voor Kim Clijsters.