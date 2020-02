🎥 De Kimback die doet dromen: Herbeleef hier hoe Clijsters ex-nummer één van de wereld meteen tot het uiterste dreef

Kim is nu echt back. Clijsters verloor wel van Garbine Muguruza in Dubai, maar toonde meermaals haar klasse.

Eigenlijk valt de wedstrijd in twee stukken op te delen. In deel 1 liep Muguruza uit naar 2-6 en 0-3.

Clijsters wisselde straffe winners en domme unforced errors met elkaar af. Ze maakte ook negen dubbele fouten in vijf opslagspelletjes. Te veel van het goede uiteraard.

Maar daarna kwam de Clijsters-motor op gang. Ze kwam terug tot 4-4 en liep zelfs 5-4 en 6-5 uit. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Ook daarin ging het gelijk op tot 6-6.

Uiteindelijk haalde Muguruza het toch met 6-8. Clijsters verliest dus weinig verrassend bij haar terugkeer. Maar wat ze na de 0-3-achterstand in de tweede set op de court legde was simpelweg indrukwekkend en doet dromen van meer.

Herbeleef de wedstrijd hieronder in tekst en beeld.

18u10: Muguruza haalt de tiebreak binnen met 6-8. Clijsters mag terugkijken op een meer dan geslaagde comeback.

18u08: Het staat 6-6 in deze tiebreak!

18u05: Muguruza loopt 2-4 uit.

18u01: We krijgen een tiebreak

17u59: Clijsters maakt er 6-5 van. Wie had dit verwacht na drie spelletjes in de tweede set mag zijn hand opsteken.

17u55: Muguruza komt terug tot 5-5.

Having @Clijsterskim back on tour >> — Caty McNally (@CatyMcNally) February 17, 2020

Just listen to this crowd 🗣️ @Clijsterskim saves 2 break points and eventually holds serve. #DDFTennis pic.twitter.com/TfoWhd0NJW — WTA (@WTA) February 17, 2020

17u50: Clijsters komt 5-4 voor in deze tweede set. Heel straf hoe ze na de 0-3 terugknokte.

17u40: Het was 0-3, het ís 4-4. Straffe comeback van Clijsters!

17u35: Clijsters maakt er 3-4 van. Nogmaals: dit is een zeer beloftevol begin van Kim III.

17u22: Wie dacht dat de veer van Clijsters zou zijn gebroken na de snelle 0-3-achterstand komt bedrogen uit. Kim wint een blanco opslagspelletje op de opslag van Muguruza. 1-3.

17u18: Muguruza haalt een felbevochten spelletje binnen. Jammer voor Kim, die vooral te veel dubbele fouten maakt.

17u12: Clijsters staat 0-2 achter en is opnieuw aan opslag. Belangrijk spelletje, dit.

17u05: Muguruza haalt de eerste set binnen met 2-6.

17u00: Clijsters komt op eigen service 0-40 achter, knokt terug tot 30-40, maar maakt dan een dubbele fout. 2-4.

16u52: Muguruza loopt uit tot 1-3, maar Clijsters knokt zich op eigen opslag terug naar 2-3. Winnen gaat ze deze wedstrijd wellicht niet doen, maar deze openingsfase belooft alvast het beste voor de toekomst.

16u42: Clijsters kwam 0-2 achter, maar staat nu ook op het scorebord: 1-2. Clijsters laat bij momenten al fraai tennis zien in deze laatste game draaide haar opslag goed en haalde ze na twee fraaie rally's dus de game binnen.

16u36: Kim werkt twee breakpunten weg, maar moet uiteindelijk toch haar service inleveren. 0-1 voor de Spaanse.

16u32: Clijsters mag als eerste opslaan. Kim III is nu écht een feit.

16u25: Clijsters en Muguruza staan op de baan en beginnen aan hun opwarming.

16u15: Jabeur forceert de break en gaat naar 3-5. Ze maakt het af op eigen opslag. De twee maken plaats voor Clijsters en Muguruza.

What a match, as @Ons_Jabeur edges @Riske4rewards 7-6 1-6 6-3 @DDFTennis in a two hour 12 minute marathon — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 17, 2020

16u05: Riske en Jabeur laten de Belgische fans wachten. Intussen staat het 3-4, maar nog steeds 'on serve'.

15u55: Clijsters begint er aan na de wedstrijd tussen Alison Riske en Ons Jabeur. Daar is momenteel een derde set aan de gang. Jabeur staat 2-3 voor.

Kimback, Kim III. Er is al heel veel over gezegd en geschreven en straks is het dus echt zover. De wedstrijd is niet op tv, maar wij volgen ze voor jullie op de voet. De wedstrijd begint rond 16u.

